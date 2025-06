Putin vuole conquistare il tesoro nascosto di Kiev

«Il vostro dolore è il mio». Papa Leone XIV, ricevendo nella Basilica di San Pietro i pellegrini della Chiesa greco-cattolica Ucraina, segue i passi del predecessore Francesco e ne riprende persino le parole: «Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e, in modo particolare, alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata». Parole, quelle di Prevost, che non sfuggono al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pronto ad «arruolare» il Santo Padre nel campo degli sforzi diplomatici: «E' necessaria una pace giusta. E apprezzeremmo profondamente anche il suo gentile aiuto nel riportare a casa tutte le persone, adulti e bambini, detenute contro la loro volontà in Russia». Impegnato in conferenza stampa col presidente polacco uscente Andrzej Duda, ieri in visita a Kiev, Zelensky ribadisce la sua stima per la “dottrina trumpiana” di pace attraverso la forza, e vorrebbe applicarla per fermare Vladimir Putin. Il leader di Bankova Street ha definito «proficuo» l’incontro con Trump a L’Aja ad inizio settimana durante il quale si è discussa soprattutto la fornitura di missili Patriot all’Ucraina, in balia degli attacchi aerei russi specie dopo il dirottamento degli sforzi Usa verso la protezione dei cieli israeliani.

E in effetti, se lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine conferma lo strike di quattro bombardieri russi Su-34 nella base aerea di Marinovka, nella regione russa di Volgograd, quella scorsa è stata una nuova notte di passione per gli ucraini: un drone russo ha colpito un edificio residenziale di 21 piani a Odessa e, nell’impatto, è rimasta uccisa una coppia di civili. Nel Donbass, intanto, Mosca rivendica il controllo dell'insediamento di Chervona Zirka, nella regione di Donetsk, ma soprattutto del più promettente giacimento di litio ucraino: il sito di Shevchenko. Un tesoro su cui l’Unione Europea aveva già puntato gli occhi per alimentare la propria transizione elettrica e che certamente rientrava negli accordi stipulati sia con Washington che con Bruxelles per lo sfruttamento dei materiali critici ucraini. Scoperto in epoca sovietica nel 1982, Shevchenko è probabilmente il più grande giacimento di litio del Continente. Secondo uno studio del Servizio Geologico e del Sottosuolo dell’Ucraina del 2018, il sito contiene 13,8 milioni di tonnellate di minerale e fino a 207.000 tonnellate di ossido di litio. Ma Shevchenko custodisce anche metalli rari come tantalio, niobio e berillio – un vero e proprio banchetto minerario per l’industria tecnologica globale. Prima dell’inizio del conflitto, diverse aziende europee avevano avviato valutazioni e trattative per accedere al sito, considerandolo strategico proprio per lo sviluppo delle batterie dei veicoli elettrici. Ora, la situazione è cambiata radicalmente. Non solo, perché dei quattro giacimenti noti di litio in Ucraina, due – Shevchenko e Kruta Balka, situato nella regione di Zaporozhye – sono attualmente sotto controllo russo. Gli altri due – i giacimenti di Dobra e Polokhovskoye nella regione di Kirovograd – non sono ancora operativi, ma contengono rispettivamente 1,2 milioni e 270.000 tonnellate di minerale di litio.