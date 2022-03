Avanti un altro, Paolo Bonolis all'ucraino: "Come si dice ricordati che devi morire nella tua lingua?". Disastro a Mediaset: il video

23 marzo 2022 a

a

a

Clamoroso su Canale 5. Un caso segnalato da Dagospia e che sta facendo esplodere la rete. Sulla rete ammiraglia Mediaset andavano infatti in onda le puntate di Avanti un altro di due anni fa, quelle che furono "congelate" al tempo del Covid. Si tratta del celebre programma condotto da Paolo Bonolis.

"Ma vaffan**lo!". Il concorrente urla e ride, Paolo Bonolis perde la pazienza: cala il gelo in studio | Video

Bene, durante la puntata di oggi - mercoledì 23 marzo - ecco il conduttore che si rivolge a un concorrente ucraino che prendeva parte alla trasmissione. E Bonolis gli domanda: "Come si dice ricordati che devi morire nella tua lingua?". Il concorrente si mostrava un poco indeciso, dunque Bonolis lo dileggiava per il tentennamento.

Ovvio lo scandalo: possibile che nessuno avesse notato la scenetta, che in questi giorni di Ucraina invasa dalla Russia, come dire, sarebbe stato meglio non trasmettere? Evidentemente sì. Sulla vicenda è intervenuta subito anche Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, che ha fatto sapere: "Paolo si dissocia da ciò che è stato lasciato andare in onda, che ha disturbato tutti quanti, noi compresi". Dunque, ecco piovere anche le scuse di Mediaset: "Abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire", hanno fatto sapere dal Biscione. Ma, intanto, la polemica montava...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.