Domenica In, Mara Venier e la stoccata a Pretelli: "Abbiamo tolto le poltrone, qualcuno dice che bisogna svecchiare"

27 marzo 2022 a

a

a

Stefano De Martino è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che al posto delle solite poltrone, c'erano dei semplici sgabelli. A tal proposito la conduttrice ha detto: "Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane dato che qualcuno ha detto che qui bisogna svecchiare, mi vien da ridere". Frecciatina a Pierpaolo Pretelli?

"Mi sono buttato sotto un'auto". Francesco Paolantoni sulla sedia a rotelle: ingresso choc a Domenica In

L'ex velino, infatti, che nei mesi scorsi ha frequentato spesso il programma di Mara, durante un'intervista a Verissimo ha detto: "Qui c'è un'aria fresca, invece lì ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po'". Una battuta che non deve essere proprio andata già alla Venier.

"Gay...". Arisa, la bomba dell'ex fidanzato su Vito Coppola: allusioni pesantissime, storia montata?

Per quanto riguarda De Martino, invece, nel corso dell'intervista ha parlato soprattutto della sua carriera: "Mi diverto, è un lusso fare questo lavoro. Un passo alla volta, piano piano, ho fatto alcune cose. Quando riguardo alcune scene di quello che ho fatto penso sempre di essere fortunato perché lavoro con degli amici. Questo rende il lavoro più bello del mondo ancora più bello, siamo una famiglia". E ancora: "In questo lavoro bisogna avere consapevolezza di quello che fai e come lo fai. Ad un certo punto ho capito che, nonostante abbia avuto bellissime esperienze nella danza, non potevo vivere solamente di questo".

"Attenti a questa pubblicità, è una truffa": Mara Venier denuncia l'ultima trappola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.