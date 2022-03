Alessia Mez, "perché sono fuori dalla tv". Com'è oggi a 47 anni

Francesco Fredella 28 marzo 2022 a

a

a

Mai più televisione. Strano, ma vero. Capita anche questo (poche volte nel mondo dello spettacolo): Alessia Merz - che ha partecipato a Non è la Rai e Striscia la notizia - ha fatto perdere le proprie tracce. Ha partecipato a L’Isola dei Famosi durante la terza edizione insieme a Carmen Di Pietro, ma quando quest’anno gli autori l’hanno richiamata per tornare in Honduras ha detto no. Una risposta secca, senza troppi giri di parole.

Ricordate Lucia, la velina mora di Striscia? Svolta radicale: come campa (e com'è) oggi | Guarda





"Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi. – ha raccontato al Corriere della Sera –, Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!".

Adesso tuona: mai più televisione. La Merz non ha voglia di tornare in tv. “Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione. Personalmente ho fatto una scelta e mi piace", dice ancora. “Ho vissuto due vite bellissime. Una che mi ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto; l’altra che mi rende felice come moglie e mamma. Oggi faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata”.

Donatella Raffai, morta a 78 anni il volto di Chi l'ha visto. Sparita dal 2000, la malattia e la scelta (straziante) un anno fa

Quando arrivò a L’Isola dei Famosi rimase per 21 giorni in Honduras e perse al televoto contro Ana Laura Ribas. Il momento più alto della sua carriera, secondo molti, è arrivato con Panarea: un film indimenticabile.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.