Striscia la notizia, Beppe Grillo telefona a Putin: "video rubato", una gaffe rovinosa

14 aprile 2022 a

a

a

Le canta a Vladimir Putin, ma la sua è una gaffe rovinosa: Beppe Grillo protagonista di Striscia la notizia, con un video per così dire "rubato". Assai criticato per i suoi (imbarazzati) silenzi sulla crisi in Ucraina (non risultano sue condanne all'iniziativa russa), il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle si riscatta telefonando direttamente allo Zar. Si ride, ovviamente, perché si tratta dell'imitazione di Sergio Friscia, comico e anche conduttore di Striscia nel corso di questa stagione.

"In quella curva...". Striscia la Notizia, l'inviato si ribalta in macchina: il video dell'incidente terrificante | Guarda

"Mentre Di Maio è in giro per il mondo per stipulare nuovi contratti sul gas, il nostro Grillo è in giro per Roma gasato più che mai...", lo introduce Michelle Hunziker. "Ci sei rimasto male perché Draghi è voluto venire con te in Algeria? Ma è normale, i bambini vanno sempre accompagnati dagli adulti", esordisce Grillo-Friscia fingendo di parlare proprio con Di Maio. Quindi inizia a braccare i parlamentari per le vie della Capitale. Il primo è De Vecchis di Italexit "Tutti preoccupati per il riscaldamento in inverno, ma per non c'è problema. Basta che mi nominano Conte e Di Maio e sento il fuoco dentro". Con Pastorino di LeU si dice per le rinnovabili: "Anzi, cominciamo a rinnovare i vaffanc***o".



"Grillo" telefona a Putin, che gaffe: guarda il video di Striscia la notizia



Caricato a mille, il Grillo di Striscia telefona a Putin: "Io non ho paura di te, le cose te le dico in faccia. Tu la devi smettere...". Poi si interrompe e capisce l'errore: "Ah sei Luxuria? Scusa ho sbagliato Vladimir in agenda". "Ma ha fatto pure di peggio - chiosa la Hunziker finito il servizio - ha scambiato pure Di Maio per ministro!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.