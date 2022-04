Michelle Hunziker, a Striscia la notizia in "pigiama sexy". Attenzione alla scollatura

15 aprile 2022 a

a

a

Dopo tubini e pantaloni attillatissimi, Michelle Hunziker sfodera a Striscia la notizia un altro look ultra-sensuale. Ci mancava il "pigiama sexy", un elegante tailleur rosa a righe sottili nere con un dettaglio vezzoso e malizioso, una scollatura sobria ma piccantella.

Michelle Hunziker, il pigiama sexy a Striscia la notizia: guarda il video

Non possono mancare le simpatiche schermaglie e i siparietti con l'amico Gerry Scotti, con cui forma forse la coppia di conduttori più amata nella storia del tg satirico di Canale 5 diretto e fondato da Antonio Ricci (Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti sono obiettivamente fuori categoria). "Di che segno sei?", chiede la 45enne showgirl svizzera. "Leone, tesoro", risponde il re dei quiz di Mediaset. "Ah, che leoncino...", è il commento malandrino della Hunziker, che invece è Acquario. "Conosci un po' i segni? Com'è l'Acquario?". "Affidabile, un po' sognatore e un po' volubile di carattere". "Ragazzi ma lo sa veramente. Fox chi è? Chi è? Basta chiamare Gerry...".

Aurora Ramazzotti, capezzoli in mostra. La foto da bollino rosso, sconcerto totale | Foto

In apertura di Striscia, la Hunziker aveva rivestito i panni della inviata Chiara Squaglia, una imitazione come al solito assai pepata. Tra jeans attilatissimi e pacche sul sedere, la Hunziker-Squaglia è stata letteralmente aggredita da un finto addetto alla sicurezza. L'energumeno le ha messo le mani addosso palpeggiandola ovunque, costringendo Gerry Scotti a chiedere alla regia di staccare le inquadrature. Tutto studiato a tavolino, ma forse il gioco è andato più in là del previsto.

Michelle Hunziker si presenta così: top bianco aderente e cortissimo... Si vede tutto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.