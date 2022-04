Striscia la Notizia, Gerry Scotti inchioda Michelle Hunziker: "Ho un tuo filmato in sala prove..."

16 aprile 2022 a

Scoppiettante come sempre l'ingresso nello studio di Striscia la Notizia di Gerry Scotti e Michelle Hunziker. La coppia ha salutato i telespettatori del tg satirico danzando e cantando sulle note di "You Sexy Thing". Alla fine dello "stacchetto", poi, Gerry non ha potuto non fare i complimenti alla sua partner Michelle, "tu sei sexy". In un secondo momento la Hunziker ha punzecchiato il collega: "A te piace fare dei lavoretti, ti ho beccato, ti piace anche tinteggiare, ho la foto". E a quel punto è apparso sullo schermo un fotomontaggio di Gerry con una bottiglia di vino in mano, steso su una trave". E tutti giù a ridere.

Di tutta risposta allora Scotti ha rivelato: "Michelle invece non mi ha detto che ha riscoperto il suo amore per le radici elvetiche". "Ma io in realtà non l'ho mai perso", ha controbattuto lei. E lui: "Ho un tuo filmato in sala prove dove hai riunito tutta la tua compagnia di ballo". Nel filmato che viene mandato in onda compaiono delle mucche proprio accanto alla Hunziker, che allora non ha potuto non scoppiare a ridere.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia, il video

Proprio riferendosi alle mucche del filmato, la conduttrice ironicamente ha detto: "Sono le mie cuginette". E infine una battuta di Gerry: "La classe non è acqua minerale, è latte di mucca svizzera".

