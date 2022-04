I soliti ignoti, figuraccia-Pieraccioni e Amadeus sbotta: "Quelli sani di mente?", senza precedenti su Rai 1

17 aprile 2022 a

Alta tensione a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, il tutto nella puntata in onda sabato 16 aprile, puntata in cui l'ospite e concorrente era un vip, ossia Leonardo Pieraccioni, che sta promuovendo il suo nuovo film, Il sesso degli angeli, con Sabrina Ferilli.

Il punto è che Pieraccioni sembrava ignorare le dinamiche del quiz, così come capita a molti concorrenti vip chiamati in causa. Così Amadeus, di fronte all'ennesima incertezza, un poco stizzito ha ricordato: "Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa". Il conduttore ha ricordato che da oggi, domenica 17 aprile, i concorrenti torneranno ad essere "non vip".

Pieraccioni, un poco sorpreso da quelle parole, ha risposto con amara ironia: "Quelli sani di mente, non come noi?". E Amadeus ha a sua volta prontamente controreplicato: "Soprattutto quelli che conoscono perfettamente il gioco, perché insomma...". Il conduttore non nasconde più il nervosismo per il fatto che gli ospiti vip non facciano funzionare al meglio la macchina. E lo ha detto chiaro e tondo. Il punto è che per Amadeus, spesso, la conduzione sta diventando un calvario. Si pensi anche alle performance di Mara Venier e Donatella Rettore, che tra aiuti e ipotesi strampalate avevano davvero messo il conduttore in una situazione difficile. Per inciso, la formula-vip ha attirato anche molte critiche sui social. Ma ora, si cambia.

