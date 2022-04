Domenica In, disastro-social per Mara Venier: pubblica questo video. Ma è sbagliato: come si mostra

17 aprile 2022 a

Strepitoso scivolone social per Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, in onda anche oggi su Rai 1, nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile. Una puntata che zia Mara, che due giorni fa si era risvegliata afona, aveva quasi rischiato di dover disertare, raccontandolo sempre sui suoi canali social.

Ma veniamo allo scivolone. Tra gli ospiti ecco Leonardo Pieraccioni, presente in studio per presentare Il sesso degli angeli, film in cui figura anche Sabrina Ferilli, ospite in collegamento da casa. E così la Venier, per anticipare l'ospitata, gira un video col suo smartphone per pubblicarlo su Instagram. Peccato però che pubblichi il video sbagliato, quello che ha iniziato a rimbalzare su Twitter, una breve prova di circa un secondo.

Insomma, zia Mara forse non ha troppa dimestichezza con i social. Tant'è, poi l'intervista ha divertito il pubblico. Anche per un curioso fuoriprogramma, con Sabrina Ferilli rimasta muta per diversi secondo dopo una domanda della conduttrice. Già, il collegamento era saltato. Ma la mitica Sabrina sembrava voler nascondere il "segreto". Grasse risate in studio.

