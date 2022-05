Striscia la Notizia, Michelle Hunziker irriconoscibile: non solo capelli cortissimi, la trasformazione

06 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker irriconoscibile. La conduttrice di Canale 5 si è presentata nella puntata di venerdì 6 maggio di Striscia la Notizia vestita dall'inviato Marco Camisani Calzolari. Come lui, la showgirl svizzera ha indossato una parrucca scura lunga fino alle spalle, barba, e baffi. Ma non solo, perché la Hunziker ha stupito telespettatori e Gerry Scotti lasciando nell'armadio i suoi abiti sexy e sfoggiando giacca, t-shirt e pantaloni neri. Insomma, Michelle si è davvero resa irriconoscibile tanto che il collega commenta: "Ma cos'ha qui davanti?". E lei: "Mi cade il baffo".

"Alopecia a 22 anni, così è iniziata la mia tragedia". Michelle Hunziker e la maga Clelia: la verità sulla setta

Per lei però non è la prima volta. Già giorni fa la conduttrice aveva imitato l'inviato Luca Sardella indossando un cappellino, capelli cortissimi e occhiali da vista. Ad annunciare la sua "trasformazione" un post su Instagram nel quale la si vedeva prepararsi: "Ragazzi - aveva detto - siamo di nuovo a questo punto. In che cosa mi trasformerò? Non lo diciamo perché è una sorpresa. Con questa barbetta incolta potreste anche provare a indovinare".

Michelle Hunziker accavalla le gambe, occhio a Gerry... Regia a luci rosse, visioni proibite a Striscia | Video

Ma il quesito non è stato poi così difficile da risolvere. Un po' come accaduto con l'imitazione del professore di Comunicazione ed esperto di marketing, da tempo collaboratore del tg satirico di Antonio Ricci.

"Dove te lo infilo". Striscia la Notizia, ricordate gli agghiaccianti insulti alla Hunziker? Altro orrore | Guarda

Qui l'imitazione di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia di Marco Camisani Calzolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.