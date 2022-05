L'Eredità, gaffe della campionessa Sara: "Non...". Gelo in studio, Insinna allibito

07 maggio 2022 a

L'emozione non aiuta la campionessa de L'Eredità. Nella puntata andata in onda venerdì 6 maggio su Rai1, Sara ha commesso una clamorosa gaffe. Arrivata alla Ghigliottina, nel faccia a faccia finale con Flavio Insinna, la concorrente ha dimenticato la parola che doveva dire. La stessa con cui avrebbe dovuto collegare gli altri termini e portarsi a casa il montepremi. Partendo da "sociale", "uniforme", "storico", "quadro" e "cellulare", Sara ha dato "panorama" come risposta, precisando di aver pensato anche ad altre due parole. Tuttavia, nel momento in cui il conduttore le ha chiesto quali fossero le altre due parole, ha ammesso di non ricordarle più. Complice, appunto, l'emozione.

L'ammissione le ha creato non poco imbarazzo, visto che successivamente ha riflettuto per qualche istante prima di ricordarsi almeno una delle due parole: "Scenario". La terza niente, quella proprio non se l'è ricordata. A quel punto, per mettere la giovane a suo agio, il conduttore ha deciso di ironizzare: "Non sono solo io a non ricordare le cose allora". E ancora, vedendo la concorrente dispiaciuta: "Hai l’occhio malinconico".

"Penso di aver sbagliato proprio perché avevo in mente tre parole", è stata la replica di lei mentre Insinna ha calmato la giovane con una battuta: "Tre parole? Sole, cuore e amore?". "Se ho dato la risposta sbagliata, spero almeno che quella corretta non fosse una delle altre due parole alle quali avevo pensato". E infatti così è stato, perché la parola vincente era "sfondo". Nulla al quale aveva pensato. Insomma, montepremi sfumato ancora.

