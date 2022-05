Amici, Giulia Pauselli si ritira: "Il mio corpo...", cos'è successo dietro le quinte

11 maggio 2022 a

È arrivato il giorno dell'addio per Giulia Pauselli. La ballerina di Amici ha salutato il programma a causa di 'forze maggiori'. Giulia è al sesto mese di gravidanza, e fino ad ora ha continuato a ballare e ad esibirsi per il pubblico del programma di Canale5. Se ciò è potuto accadere è anche grazie a Maria De Filippi che le ha permesso di rimanere nonostante la gravidanza. Amici l'ha vista nascere e crescere come professionista e non è escluso un suo ritorno in futuro.

Oggi Giulia ha svuotato il suo storico camerino e con l'occasione ha postato su Instagram due scatti con il 'pancione' dove ha ringraziato tutta la famiglia di Amici. La Pauselli ha così scritto: "Oggi ho sgomberato il mio camerino da cinque meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a sei mesi fa".

La ballerina ha poi continuato: "Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto “nel mondo”. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano." Giulia non ha nascosto però la nostalgia che proverà lasciando il suo lavoro: "Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica e una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro".

