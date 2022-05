Striscia la Notizia, Vladimir Luxuria si presenta in studio così: "Ma come ti sei conciata?"

14 maggio 2022 a

Vladimir Luxuria finisce al secondo posto della seguitissima rubrica di Striscia la Notizia dedicata agli outfit più stravaganti, "Moda caustica". Il motivo? Il vestito con cui si è presentata in studio da Ilary Blasi per l'Isola dei Famosi, dove fa l'opinionista. Un abito "perfetto per il safari". Gerry Scotti, uno dei conduttori del tg satirico di Canale 5, ha parlato di "gradita ospite, che si è vestita così proprio per finire nella nostra rubrica. Guardate come si è presentata da Ilary Blasi".

A quel punto parte la cilp della Luxuria che, nello studio dell'Isola, dice: "Come la predatrice della savana". "Sei bella agguerrita oggi Vladi? Ti vedo", interviene allora la conduttrice. Mentre Scotti non può che commentare: "Ma come ti sei conciata? Insomma, altro che Isola, questo era un vestito perfetto per un safari. Vladi dacci retta, non utilizzare più la stampa leopardata altrimenti prima o poi verrai 'cacciata'".

La rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia, qui il video

Al primo posto invece ci finisce il look sobrio di Achille Lauro. "Ecco come si è presentato alla conferenza stampa dell'Eurovision: un look sopra le righe, pantalone scuro impreziosito da pietre e ricami, per non parlare della camicia con i merletti. E che dire del cappello di cowboy impreziosito dai brillantini? Un look, quello brillante, che ha un po' stancato", ha commentato Gerry nel servizio.

