In Onda, Concita De Gregorio: "Noi siamo...". Gaffe sull'Eurovision, cosa le scappa di bocca in diretta tv

Concita De Gregorio ha commesso una piccola gaffe in apertura di puntata di In Onda, su La7. La giornalista e conduttrice ha infatti sbagliato il nome dell’Eurovision Song Contest, giustificandosi così: “Scusate, noi non siamo tra quei 6 milioni di telespettatori che hanno visto la finale”. Impossibile però non partire proprio dal trionfo dell’Ucraina nella kermesse canora organizzata quest’anno a Torino, in virtù del successo dei Maneskin nella scorsa edizione.

La Kalush Orchestra è stata spinta verso la vittoria dal pubblico di tutta Europa, che ha votato in massa per la band ucraina, consentendole di ribaltare le classifiche delle giurie dei Paesi in gara. Con il brano Stefania, dal forte impatto emotivo, hanno ottenuto un successo che ha ovviamente anche un risvolto politico. Tra l’altro neanche 24 ore dopo è arrivata una notizia inaspettata: Oleh Psiuk, frontman della band ucraina, ha salutato la sua ragazza fuori da un hotel di Torino ed è partito per unici alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina.

Tra l’altro poco prima dell’inizio di In Onda si è consumato un botta e risposta su Twitter tra Sandra Amurri e David Parenzo. La prima ha criticato Volodymyr Zelensky, che sui social aveva fatto il tifo per la Kalush Orchestra e aveva chiesto di votarli: “Il suo popolo sta morendo e lui pensa all’Eurovision. Mah, forse sarò io a non capire”. Un commento di una pesantezza unica… E infatti Parenzo non si è trattenuto dal rispondere: “Sì, sei tu che non capisci… ormai è certificato”.

