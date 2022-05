Unomattina in famiglia, gelo in studio tra Timperi e Monica Setta: "Mica siamo qui per..."

16 maggio 2022 a

Ci sarebbero (condizionale d'obbligo) veleni tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Così, a Unomattina in famiglia, il programma in onda su Rai1 nel weekend (che va benissimo come ascolti), i rapporti tra i due conduttori si sarebbero incrinati. Sembra ben noto a tutti, anche a Michele Guardì che ha inserito Ingrid Muccitelli.

L'ultimo battibecco è arrivato nel corso della puntata di domenica. Si parla di Eurovision Song Contest, vinto dagli ucraini, e la conduttrice entra nella discussione in studio che, forse, stava uscendo dai binari (ma si tratta di punti di vista). Così, arriva un secco botta e risposta tra i due. "Siamo qui per questo Monica", dice Timperi mentre la Setta di riportare la discussione in un'altra direzione (che ritiene più opportuna). "Non per divagare", replica la conduttrice. E Timperi ribatte: "Eh certo, è proprio per questo". Poi la Setta dice ancora: "Questa è la scaletta che dobbiamo seguire. Mica siamo all’Eurovision Song Contest", replica il presentatore. E la Setta conclude: "Appunto siamo a Unomattina in famiglia". Viene lanciata la clip e la trasmissione va avanti.

Il battibecco diventa virale nel giro di pochissimo tempo e i due, a quanto pare, fanno capire al pubblico da poche battute che l'aria sembra essere davvero pensante. Tra l'altro, sui social, non c'è traccia di una loro complicità: nessuna foto insieme. Mentre, Timperi - molto spesso - pubblica vari scatti con Ingrid Muccitelli (che è arrivata quasi in soccorso, chiamata da Guardì, per risollevare gli equilibri di un programma che comunque va molto bene come ascolti).





