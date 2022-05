Vaccini, Mario Giordano e il segreto militare: testimonianza-choc sul lotto "difettoso"

18 maggio 2022 a

Mario Giordano si è occupato dei “misteri” sui vaccini e in particolare sui lotti cancellati da Pfizer, lamentando nel corso di Fuori dal Coro una grave mancanza di trasparenza. “I vaccini sono un segreto militare - ha attaccato il giornalista e conduttore di Rete4 - e questo sulla salute non ci piace molto, così siamo andati a indagare. Sono usciti alcuni dati misteriosi su 480 morti in più under 40 tra maggio e novembre 2021”.

“Ovviamente non è provata alcuna correlazione - ha aggiunto Giordano - ma qualcuno dovrà spiegare”. “Il problema dei vaccini è la mancanza di trasparenza - ha esordito Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano - questo ha generato scetticismo. Visto il disastro e il dramma che stavamo vivendo a causa del Covid era giustificato affrettare una ricerca che sicuramente ci avrebbe portato ad approfondire caratteristiche del vaccino che non c’era stato il tempo di studiare a fondo. Tutto questo non ci avrebbe stupito e non ci lascerebbe perplessi se ci fosse stata trasparenza fin dall’inizio. Adesso - ha chiosato la Gismondo - pubblicare documenti misteriosi non fa altro che suscitare sfiducia e sospetto, e questo non serve”.

Inoltre Giordano ha raccolto alcune testimonianze di persone che accusano disagi, forse a causa di un lotto andato a male: “Dopo la vaccinazione non ho camminato per sei mesi - ha denunciato una donna - mi sono detta magari è stato il lotto: aveva problemi? Non era ben conservato? Io questo non lo saprò mai”.

