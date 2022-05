Don Matteo 13, il bacio della Capitana Giannetta delude tutti: cosa è successo

18 maggio 2022 a

Finalmente Don Matteo 13 è tornato a tener compagnia al pubblico di Rai 1 dopo lo stop a causa dell'Eurovision Song Contest. Il pubblico non vedeva l'ora e difatti un boom di ascolti ha accolto la serie: con ben 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share ha stracciato tutti gli altri programmi.

Un nuovo colpo di scena nell'episodio Le colpe degli altri. Le tortuose vicende di Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e del PM Nardi (Maurizio Lastrico) si sono scaldate. Anna, vedendo l'ex, del quale è ancora molto innamorata, felice al fianco di Valentina (Emma Valenti) rosica di gelosia. La capitana è talmente disperata che tenta in ogni modo di separarli. Nel frattempo è arrivato anche il Colonnello Lucio Valente (Thomas Santu) che invita la Capitana a partire in missione con lui per la Siria. Ed è proprio qui che, inaspettatamente, scatta il bacio tra i due. Riuscirà quindi a farle dimenticare Nardi?

Cecchini è invece colpito dalla iella. Essendo lui vittima di scaramanzie e superstizioni, gli viene fatta terra bruciata attorno. Ed è proprio in questa condizione d'isolamento che riconosce i veri amici: Don Massimo e Pippo i quali lo incoraggiano a dare una lezione a chi discrimina ancora le persone che fanno credere che portino sfortuna. Per i fan della serie ottime notizie. Questa settimana Don Matteo andrà in onda per ben due volte. La prossima puntata sarà giovedì 19 maggio, come sempre su Rai1.

