L'Eredità, "ti ha sfiorato quel pensiero?". Pazzesco: Flavio Insinna depista il concorrente: gelo su Rai 1

L'eredità ieri sera, martedì 17 maggio 2022, ha regalato attimi di pura tensione ai telespettatori che sono rimasti incollati allo schermo per tutta la puntata. Il campione in gara era Marcello il quale si stava giocando il tutto e per tutto nell'ultima sfida. La più temuta del gioco: la ghigliottina. Flavio Insinna, conduttore del programma, ha tenuto con il fiato sospeso il concorrente fino all'ultimo prima di rivelare la parola che si celava dietro al cartellino.

Insinna ha fatto dubitare Marcello sulla parola che aveva deciso di giocarsi: 'Insegnante'. "Ti ha sfiorato il pensiero che la risposta potesse essere ‘maestro’…?" A quelle parole il concorrente è caduto nello sconforto pensando si aver fatto un errore madornale. Ma ecco subito dopo il colpo di scena.

La parola vincente non era 'maestro' bensì 'insegnante'. Proprio la parola che Marcello aveva scelto. Si è portato a casa quindi l'intero montepremi di 20.000 euro. Tra un brindisi dei prof Andrea Cerelli e Samira Lui e lacrime di gioia, l'uomo è tornato a casa più felice che mai. Questa sera altra sfida per lui che proverà a mantenere il suo titolo di campione cercando di battere i nuovi avversari e provando, ancora una volta, a scalare la montagna del montepremi.

