Non è l'Arena, "reduce da una rissa". Colpaccio di Giletti, chi c'è in studio

22 maggio 2022 a

a

a

Alessandro Orsini di nuovo ospite di Non è l'Arena. Nella puntata di domenica 22 maggio il professore di Sociologia del terrorismo sarà nello studio di La7 di Massimo Giletti. A raccontarlo lo stesso conduttore: "Orsini, reduce da una rissa con l'onorevole Ruggieri da Bianca Berlinguer per le sue posizioni divisive sulla Nato, sarà con noi. È interessante ricordare le sue idee sull'Occidente e la guerra".

"Non è un giornalista, con lui non parlo". Toh, che caso: ecco chi insulta Massimo Giletti | Guarda

Orsini è da tempo nell'occhio del ciclone, ma Giletti si dice convinto che tutti debbano avere lo stesso spazio in tv. Il professore era già stato a Non è l'Arena la scorsa puntata, quando ufficializzò le sue posizioni politiche: "Certamente oggi voterei per Giuseppe Conte", ha detto lasciando tutti nello sgomento. E ancora: "Cinque politici che mi piacciono? Meloni, sul piano personale è fantastica, la conobbi nel 2008, ne ho un ricordo molto bello".

"Quelle lettere tra mia madre e Antonella Clerici. E poi...": la pazzesca confessione di Massimo Giletti

Infine la frecciata a chi lo ha criticato e ha sperato che sparisse dai talk: "Intorno a me c’è un delirio collettivo, un giorno sono una spia russa, un altro una spia italiana. Ai miei detrattori dico di farmi la gentilezza di mettersi d’accordo, è semplicemente un impazzimento collettivo dove non si capisce più da che parte colpirmi".

"Chi è davvero Giovanni Floris". Bomba di Giletti, poche ma pesantissime parole: un caso a La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.