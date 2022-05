Barbara Gallavotti e il Covid, non è finita. "Cosa sta succedendo davvero in Cina"

25 maggio 2022 a

Nell'ultima puntata Di Martedì, tenutasi ieri sera 25 maggio, condotta dal giornalista Giovanni Floris, si è parlato ancora una volta della pandemia e di vaccini. Ospiti in studio sul dibattito la biologa e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e il politico Bruno Tabacci.

La studiosa ha affermato che la pandemia non è ancora finita, anche se l'Italia si trova in una posizione tutto sommato fortunata grazie a buona parte della popolazione vaccinata. Qunado si volge lo sguardo a Oriente ci si accorge però che l'allarme pandemia non è ancora cessato. La Cina, ad esempio, si trova ancora in una situazione decisamente critica. Dopo la spiegazione della biologa è intervenuto Tabacci dichiarando: "Il vaccino non era buono, era come quello russo". La dottoressa si trova d'accordo con queste parole, anzi, afferma che addirittura sarebbe peggiore.

Floris a quel punto ha interrogato l'esperta sul perchè la Cina si trovi in queste condizioni. La Gavallotti ha spiegato che il vaccino cinese non si è rivelato efficace tanto quanto i vaccini RNA, in particolare contro Omicron. Anche se loro sono stati i primi a iniziare la campagna vaccinale."Non hanno vaccinato bene la popolazione più fragile, i più anziani, hanno seguito la strategia 'contagi zero', cioè hanno bloccato ogni circolazione del virus". L'esperta ha poi aggiunto che il tutto è stato eseguito con un modus operandi 'tipico di quei mondi' dato che, in Italia ad esempio, sarebbe stato impensabile agire in tale maniera. Il problema è che ora la Cina si trova nei guai fino al collo in quanto la popolazione si ritrova senza nessun tipo di protezione e con una variante molto più contagiosa delle precedenti.

