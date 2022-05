Striscia la Notizia, "l'errore a telefono": truffa milionaria, quali numeri non bisogna mai chiamare

25 maggio 2022 a

Su internet continuano a spuntare ogni giorno siti di finte assicurazioni, che intascano i soldi degli utenti lasciandoli in realtà scoperti. Dietro questi portali, però, sembrano esserci sempre le stesse persone, come ha scoperto Riccardo Trombetta di Striscia la Notizia. "Parliamo di una truffa da milioni e milioni di euro - ha detto l'inviato del tg satirico di Canale 5 -. Nonostante interventi e sequestri da parte di carabinieri e polizia, continuano a essercene tanti sul web: Assitalia.net, Chiama-prima, Geinvest assicurazioni, Europa assicurazioni, Piniastolfi.com".

Trombetta, allora, prova a chiamare uno di questi e chiede il preventivo di una settimana. "Le costa 120 euro", gli rispondono al telefono. L'inviato allora continua: "E invece quanti soldi fate a settimana con questa truffa?". A quel punto l'interlocutore lo riconosce addirittura: "Trombetta, come va? Non ti sentivo da parecchio, siamo sempre operativi per te, 24 ore al giorno. Non rompere i cogli***, ciao". Salvo poi aggiungere: "No comunque non lavoriamo più come una volta".

Finte assicurazioni on-line, la truffa scoperta da Striscia la Notizia

"Rubate un sacco di soldi a dei poveretti che pensano di fare delle vere assicurazioni con voi, perché da domani non ti trovi un lavoro onesto?", gli ha chiesto allora l'inviato. Ma lui ha risposto con un semplice "Non possiamo". Daniele Pistolesi dell'"associazione vittime truffe finanziarie" ha spiegato come fare per recuperare i soldi: "Se si è vittima di tale truffa, bisogna sporgere denuncia e recarsi presso il proprio istituto bancario per chiedere lo storno dei pagamenti effettuati con carta di credito o con bonifico bancario nella speranza che i soldi tornino indietro".

