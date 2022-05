Le Iene, le scuse pubbliche in tv: il gesto che spiazza tutti di Elena di Cioccio

26 maggio 2022 a

La prima volta che Elena Di Cioccio ha commentato sui social il Gf vip è stato quando nella casa c’era Andrea Zenga, che ha incontrato suo padre Walter. A Le iene la di Cioccio parla di quella sera in tv con un monologo abbastanza importante e, dopo anni lontana dal programma, torna in grande spolvero. Si tratta di una vicenda che l’aveva vista protagonista “in tempi non sospetti”.

Tuttl è accaduto il 29 gennaio del 2021, durante una diretta del Grande Fratello Vip. In quel caso la Di Cioccio aveva commentato uno scambio fra Zenga padre e figlio su Twitter, senza fare sconti. Insomma, aveva definito Zenga “un padre dall’ego ipertrofico, una persona inutile”. E ancora: “Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto” aveva commentato la Di Cioccio, aggiungendo frasi ancora più velenose: “Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer…”. Parole durissime che, subito, sono diventate virali in Rete.

Walter Zenga è passato alle vie legali con una querela nei confronti dell’attrice ed il processo inzierà prossimo 16 giugno. Nel frattempo, la Di Cioccio chiede scusa versando lacrime di coccodrillo. E a Le iene affida un lungo monologo di scuse con queste parole: “Quando sei piccolo non capisci, sai solo che tuo padre ti manca e che lo vorresti accanto. E quel mi dispiace che noi figli non abbiamo sentito mi ha fatto arrabbiare, avrei voluto entrare nella casa e urlare “Walter dì a tuo figlio che gli vuoi bene e che ti dispiace, non all’uomo, ma dillo al bambino che ha sofferto la tua assenza!”. Invece di tenermi questi pensieri per me ho stupidamente fatto un tweet maldestro, subito cancellato, ma non è una scusante. C’è un limite a quello che possiamo dire sulla vita degli altri e io l’ho superato […] Quel “mi dispiace” che i nostri padri non ci hanno detto oggi tocca a me dirlo, sinceramente, Andrea e Walter mi dispiace”.

