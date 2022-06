Serena Bortone, "nessuno credeva in noi": lo sfogo velenoso con cui chiude la stagione, chi c'è nel mirino

03 giugno 2022 a

a

a

Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone su Rai 1, ha chiuso i battenti per la stagione estiva. E nei saluti finali la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione. Per il saluto finale sono stati chiamati a raccolta in studio tutti gli autori, gli ospiti e la troupe dell'ormai tradizionale appuntamento televisivo pomeridiano. A conclusione di un anno intenso, la giornalista ha voluto dedicare spazio proprio a coloro che hanno reso possibile la trasmissione.

"Mettimi in imbarazzo, dai". Insinna gela la Bortone, la domanda da non fare mai

Tra le persone a cui la Bortone si è rivolta c'è stato innanzitutto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, "che ringrazio per avermi scelto per una fascia così orgogliosamente popolare". "Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma", ha detto la conduttrice, che ha ringraziato tutti quelli che hanno creduto in lei e nei suoi autori "quando ancora eravamo un'incognita".

"Una morte assurda". Serena Bortone sconvolta, lacrime in studio

Più volte, durante il discorso finale, la voce della giornalista si è rotta per l'emozione. A un certo punto qualcuno da dietro le quinte le ha portato un mazzo di fiori e l'ha abbracciata per darle la forza di continuare. La Bortone, allora, ha proseguito: "Insieme abbiamo imparato che nella vita si possono e si devono prendere dei rischi. Quando hai valori che senti di dover condividere e credi nell'onestà del tuo lavoro. E questo è il mio primo augurio, per tutti noi: prendiamo il largo, voliamo alto, abbiate fiducia in voi stessi, abbiate fiducia negli altri".

La clamorosa confessione di Paolo Mengoli: "Quella che ho cresciuto per 22 anni non era mia figlia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.