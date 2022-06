Romina Power, "droga nel tè", la rivelazione che imbarazza Serena Bortone

04 giugno 2022 a

Serena Bortone in imbarazzo. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda venerdì 3 giugno, Romina Power. È lei, con uno dei suoi tanti aneddoti, a far arrossire la conduttrice di Rai 1. Figlia d'arte, la cantante è tornata a parlare dei genitori Tyrone Power e Linda Christian, due grandi divi di Hollywood. In particolare l'ex moglie di Al Bano ha rivelato alla Bortone un episodio singolare: quando lei e la madre furono ospiti del re di Giordania.

"Ci ha accompagnato a vedere Petra, ci ha portato in un altro suo palazzo sul Mar Morto. Era tutto bellissimo e perfetto. Tutte le sere c'era la proiezione di un film nel suo teatro privato. Una sera non so come è venuto in mente a mia madre di mettergli l'Lsd nel tè, senza dirgli niente. Poi siamo andati sulla spiaggia a guardare le stelle, stavamo tutti così".

Immediato il gelo in studio, tanto che la conduttrice ha chiesto: "Anche a voi aveva messo l'Lsd?". "No - ha subito replicato -, noi l'avevamo preso prima per conto nostro". Una frase che ha costretto la Bortone a mettere le mani avanti: "Le droghe fanno male. Erano altri tempi, ma non prendete droghe. Per carità".

