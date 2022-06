PiazzaPulita, Matteo Renzi inchiodato: "Lo ha fatto 12 volte in 43 minuti", come lo hanno beccato

04 giugno 2022 a

a

a

Matteo Renzi ospite di PiazzaPulita. Il leader di Italia Viva si è collegato con Corrado Formigli nella puntata di giovedì 2 giugno. Per l'occasione l'ex premier non poteva che presentare la sua ultima fatica, il nuovo libro dal titolo Il Mostro. Fin qui nulla di strano, se non fosse che analizzando l'intervento dalla durata di 43 minuti, TvBlog si è scagliato contro La7 e Renzi stesso. Il motivo? Le dodici citazioni autopromozionali. "Numero pieno - viene definito - che non tiene conte degli ‘imboccamenti’ degli interlocutori".

"Bell'amico che ha". Corrado Formigli, veleno puro: il brutale botta e risposta con Renzi | Video

E nemmeno il conduttore è riuscito a sviare il discorso portando Renzi su altri argomenti come la mancata nomina di Nicola Gratteri a ministro della giustizia. "Lo scrivo nel libro", è stata la risposta. O ancora: "L’ho scritto nel mio libro, credo vi sia stata un’ampia sollevazione da parte di tanti magistrati che fecero pressione". Da qui la maliziosa domanda. TvBlog infatti si chiede se l'ex presidente del Consiglio avrebbe accettato l'invito di Formigli senza poter promuovere il libro.

"Ma tu lo sai chi ho mandato a casa?": Matteo Renzi asfalta con una parola Padellaro

All'interno dell'opera il leader di Italia Viva ripercorre inchieste, scandali e dossier sulla malagiustizia italiana. "In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo", è stato il commento di Renzi prima di precisare che "non voglio fare la vittima".

"Casualmente con Marco Travaglio...". Matteo Renzi si scaglia contro Lilli Gruber: pesante sospetto sul "dietro le quinte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.