Made in Sud Lorella Boccia spiazza tutti: cosa si vede col vestito

Nella puntata conclusiva di Made in Sud, andata in onda lunedì 6 giugno su Rai2, Lorella Boccia stupisce il pubblico con un outfit che lascia poco spazio all'immaginazione. I fan hanno apprezzato moltissimo il suo abito firmato Dan More, un look audace fatto di tagli e spacchi commentatissimo sui social. Ogni qual volta Lorella entrava in scena gli ascolti si alzavano, tra il suo carisma contagioso e la sua bellezza naturale, lei è stata la protagonista indiscussa di questo format.

Lorella Boccia, micro-vestito con le piume: si presenta in tv così, crolla lo studio | Guarda



Non è solo merito del look se gli ascolti del programma sono impennati quest'anno, è anche grazie alla bravura della conduttrice affiancata dal rapper napoletano Clementino. Il duo ha regalato grandi risate al pubblico intrattenendolo nella migliore delle maniere. La puntata finale dello show ha infatti raggiunto quasi un milione di telespettatori, per la precisione 938.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Ecco il look sfoggiato dalla presentatrice:

Per stupire il pubblico nell'ultima serata, Lorella ha scelto un look sensazionale lasciando di stucco il suo pubblico. Un cut-out davvero sensuale, un abito nero lungo fino ai piedi ma con uno spacco vertiginoso laterale. Il corpetto mono spalla presentava un taglio profondo sul décolleté che arrivava a mostrare gli addominali scolpiti della neo mamma. Uno vera e propria bellezza.

