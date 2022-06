CartaBianca, Alessandro Orsini: "Ci odia? Vi dico cosa c'è dietro le parole di Medvedev"

08 giugno 2022 a

A CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre, Alessandro Orsini non usa giri di parole e prova, un po' goffamente, a giustificare le parole (durissime) di Medvedev che ha definito ieri "bastardi" gli occidentali e giurando il suo odio per il mondo dell'Ovest.

Il professor Orsini, intervenendo durante la diretta ha spiegato così le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: "Le parole di Medvedev? La Russia in questo momento è come un toro impazzito che è stato infilzato tante volte. L'Occidente ha inflitto molte umiliazioni e sconfitte alla Russia dal 1991 ad oggi e questa è solo una constatazione storica". Parole che fanno discutere quelle di Orsini che di fatto ha cercato di difendere l'indifendibile.

Poi il professore ha commentato le liste di proscrizione apparse sul Corriere della Sera con i filo-Putin d'Italia e tra questi è spuntato anche il suo nome: "Io mi sono molto dispiaciuto per l'articolo del Corriere in cui ero citato come putiniano. Questa è una campagna di demonizzazione e mistificazione, condita da fake news come quella secondo cui sarei stato licenziato dall'Università". Insomma Orsini ha provato a parare i colpi. Ma di certo la sua posizione sulle parole di Medvedev non allontana i dubbi sulla sua vicinanza alle posizioni filo-russe. Legittime da esprimere in ogni sede, ma poco credibili se si difende chi ci definisce dei "bastardi".

