Otto e Mezzo, Lilli Gruber assente da 8 giorni: cosa la ha colpita, le sue condizioni

Ormai dal primo giugno, al timone di Otto e Mezzo, il talk-show de La7, non c'è Lilli Gruber ma Giovanni Floris. A spiegarne le ragioni, nel giorno del suo esordio alla sostituzione di Lilli la rossa, fu proprio Floris: "Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone", aveva spiegato mister DiMartedì. Insomma, nessun mistero né inganni: una semplice precauzione.

Peccato che ora siamo al 9 giugno e, almeno fino alla puntata di Otto e Mezzo della vigilia, a manovrare le operazioni ad Otto e Mezzo c'era ancora lui, Giovanni Floris. Ed in questo contesto, va da sé, ecco fiorire voci e indiscrezioni su Lilli Gruber: come sta? Che cosa le è successo?

A spazzare via i dubbi ci pensa bufale.net, sito specializzato nello smentire fake-news. La soluzione è la più semplice, quella che un po' tutti potevamo aspettarci: dopo il contatto, il tampone a cui si è sottoposta Lilli Gruber è risultato positivo. E anche questo era stato comunicato dallo stesso Floris in diretta a Otto e Mezzo.

E ancora, si apprende che Lilli Gruber nel complesso sta bene, ma non è asintomatica: a causa di alcuni di questi sintomi, infatti, potrebbe ritardare ancora di qualche giorno il ritorno nel suo salottino. Bufale.net, nel dettaglio, si concentra sullo smentire voci relative ad altre malattie che avrebbero colpito la conduttrice: trattasi soltanto di balle. Le voci, per inciso, erano state amplificate dal fatto che già in un recente passato la Gruber ebbe un problema di salute, in quel caso non Covid, che determinò la sua temporanea sostituzione. Anche in quel caso fu chiamato proprio Giovanni Floris.

