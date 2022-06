Elisa Isoardi, la scelta della Rai: contro chi la schierano, una missione impossibile?

23 giugno 2022 a

È finalmente arrivata la svolta per Elisa Isoardi. Basta panchina per lei, ora si ritorna in campo. Dopo ben due anni di stop dalla conduzione, la presentatrice piemontese ritorna alla ribalta e si accaparra la domenica pomeriggio, dove fino all'anno scorso era occupata da Quelli che il calcio. La Isoardi tornerà quindi nei palinsesti Rai con un nuovo programma prodotto da Endemol Shine, precisamente su Rai 2 nella fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00. La voce circolava ormai da mesi ed è stata finalmente confermata da mamma Rai.

Il nuovo format sarà on the road, sulla falsa riga di Linea Verde, dove impegnerà la conduttrice in un lungo viaggio dal nord al sud Italia e che si appresta anche a confermare Il provinciale di Federico Quaranta e l’arrivo di nuovo contenitore dedicato allo sport. Una nuova avventura per la Isoardi dopo i due anni di stop dalla conduzione della Prova del Cuoco, una stagione da ballerina a Ballando con le Stelle e una da naufraga all'Isola dei Famosi. Elisa dovrà però vedersela con una concorrenza non facile, ovvero Domenica In di Mara Venier che segnerà il record in conduzioni dello storico programma, l'informazione di Lucia Annunziata per non parlare dello storico Amici con Maria De Filippi. Chi la dura la vince.

