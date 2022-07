Pier Silvio Berlusconi, "Dov'è la f***a? Tuo padre...", cala il gelo alla cena Mediaset

01 luglio 2022 a

a

a

Pio e Amedeo sono stati i mattatori della presentazione dei palinsesti di Mediaset. Sul palco hanno lanciato un siluro contro Barbara d’Urso, il cui contratto è stato rinnovato ma soltanto per la conduzione di Pomeriggio 5, ma pare che abbiano dato spettacolo anche successivamente. A raccontarlo è Giuseppe Candela: “Momento cult della cena, Pio e Amedeo dopo aver girato per la sala si rivolgono a Pier Silvio: ‘C’è un problema, qui manca l’impronta di papà. Dov’è la figa?’”.

"Grazie al Covid, ora...". Pio e Amedeo, battutaccia in faccia a Pier Silvio, gelo a Mediaset | Video

Non si hanno notizie della reazione di Berlusconi, che però ormai sarà abituato alle uscite irriverenti e “scorrette” di Pio e Amedeo, che nella prossima stagione televisiva torneranno in onda su Mediaset sia con Emigratis che con Felicissima Sera. Il duo comico ha ormai creato il proprio spazio all’interno dei palinsesti e rappresenta una risorsa importante per l’azienda. A proposito della presentazione, Pier Silvio Berlusconi ha anche parlato dei “rivali” che forse non sono davvero tali: “Io tifo Rai, che è un’azienda culturale pazzesca”.

Striscia la Notizia, colpaccio di Antonio Ricci: chi è il nuovo conduttore, senza precedenti

“Tutti contribuiamo a finanziare la Rai - ha aggiunto - che è un nostro concorrente fino a un certo punto. Spero che faccia passi avanti su come organizza la sua offerta: ci sono tanti sprechi e, viste le risorse, credo che si possa fare di più. Lo dico da cittadino. Noi siamo contenti del nostro posizionamento e rimaniamo centrali nell’agenda dei giovani. La nostra offerta è già la più forte di tutte”.

"Il suo contratto...". Pier Silvio Berlusconi, bomba su Barbara d'Urso a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.