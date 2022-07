Francesca Fialdini, "aspetta da mesi la carrozzina": il dramma della cugina malata

10 luglio 2022 a

Parole toccanti quelle che Francesca Fialdini ha usato per parlare di sua cugina Marisa. In un post su Instagram la conduttrice di Da noi a ruota libera su Rai 1 ha scritto: "Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso".

La conduttrice ha definito la sua cara cugina "una forza della natura“. A corredo delle sue parole una foto che le raffigura in un ristorante a cena insieme. Il quadro di Marisa però è piuttosto complesso e aggravato dai ritardi del sistema sanitario. La donna infatti, come spiegato dalla Fialdini, sarebbe in attesa da tempo di una carrozzina per potersi muovere. Dopo averne ricevuta una inutilizzabile, la cugina della conduttrice avrebbe fatto richiesta per averne un’altra, di cui però non ha ricevuto notizia da novembre.

"La resistenza di Marisa è invidiabile tanto quanto la fiducia nella scienza e nelle nuove tecnologie, ma che fatica inutile aspettare una carrozzina perché quella che ti hanno mandato è rotta, inutilizzabile, e quella nuova si è persa nei meandri di email piene di promesse", ha scritto la presentatrice Rai. Che alla fine ha concluso il suo pensiero così: "Chissà quante persone come lei in Italia devono pagare una doppia penale alla vita aggravata dal burocratese?! (Nella migliore delle ipotesi…)".

