Elisabetta Gregoraci, scollatura totale. E proprio lì in mezzo... scandalo in prima serata

Il look di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. L'ex di Flavio Briatore, sul palco itinerante della trasmissione di Italia 1, stavolta sfoggia un maxi serpente e una scollatura da urlo. Inutile negare che si tratta di outfit da capogiro. Così, dopo il mini abito giallo limone, molto minimal, l'ex di Briatore si gode ancora una volta decine e decine di siti che parlano e di lei.

Elisabetta osa sempre di più con un abito rosa cipria. E' bellissima, ha grande stile e molta sensualità. Molti in Rete si chiedono quanto possa costare questo abito, firmato Grinas Atelier. Si tratta di un modello monospalla con una gonna aderente, ovviamente le gambe sono scoperte. Poi c'è quella audace maxi scollatura "incrociata", decorata con un serpente gioiello ricoperto di cristalli scintillanti, che diventa un tocco ancora più particolare. La Gregoraci sa stupire tutti. Ma non è tutto. Ci sono ancora tanti altri dettagli che rendono unico il suo vestito: un maxi-fiocco sulla spalla che sembra creare quell'effetto strascico. Poi un dettaglio sul taschino sulla gonna. Non si tratta di un abito molto costoso, sul sito del brand viene venduto a 200 euro. Si tratta di un outfit, insomma, che è alla portata di tutti.

Ma la Gregoraci vuole stupire tutti ancora una volta e sceglie un paio di sandali silver col tacco a spillo e fascette sul collo del piede e sulla caviglia. Si tratta di una calzatura Harmony di Giuseppe Zanotti che costa intorno ai 750 euro). Poi non mancano i bracciati per dare l'ultimo tocco rock all'outfit.

