In Onda, Concita De Gregorio assente dopo la polemica: parla Parenzo

24 luglio 2022 a

a

a

Concita De Gregorio assente. La conduttrice del programma in Onda non affianca il collega David Parenzo nella puntata di domenica 24 luglio. A spiegare il motivo è lo stesso giornalista: "Concita è ancora in trasferta, ma non preoccupatevi, tornerà presto". Dove sia non è dato sapersi. Certo però è che in questi giorni la conduttrice è stata al centro della polemica. Il motivo? Una frase infelice scritta per commentare la crisi di governo. "A volte - diceva in riferimento a Mario Draghi - assume questo tono da titolare di cattedra Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense".

"Avete visto Totti e Ilary Blasi?": lo schiaffo di Concita De Gregorio (a Giuseppe Conte)

Parole che avevano scatenato, tra gli altri, il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balduccelli: "Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi. Una gaffe ci può stare, capita a tutti, ma fatta da una giornalista del calibro di Concita De Gregorio in un momento drammatico come la fine del governo di Mario Draghi, per ben due volte, prima su La7 e poi sul suo blog è un po' troppo".

Il "vaffa" a Draghi e crisi di governo a In Onda: da Parenzo e Concita...

Non sono stati da meno gli utenti del web: "Faccia il suo bagno di umiltà e ci pensi bene prima di offendere chi le prepara il pranzo, chi le serve il caffè, chi le prepara il dolce e chi, sorridendo, le porge la sedia e poi la saluta col sorriso. E magari, d'ora in poi, lasci una mancia, che i ragazzi dell'alberghiero, i supplenti, i docenti, di mance alla vita ne hanno lasciate parecchie". In ogni caso l'assenza di Concita nulla ha a che vedere con la polemica sollevata.