Elisa Isoardi, la sofferenza nascosta: "Una cosa ingiusta, non l'ho vissuta bene"

“Questo mio allontanamento non l’ho vissuto bene…Ho pensato fosse una cosa ingiusta": Elisa Iosardi parla così del suo stop in tv in un'intervista col settimanale Diva e Donna. Nonostante la sofferenza, però, la conduttrice ha rivelato di aver fatto buon viso a cattivo gioco andando avanti con grandissima dignità senza piangersi addosso, anche perchè ha capito subito che non avrebbe portato a niente.

La Isoardi ha rivelato pure che, col senno di poi, è stata anche una fortuna quella di fermarsi per un po'. Anche perché il periodo in cui è stata lontana dal piccolo schermo le ha permesso di fare chiarezza sulle persone da frequentare o meno. E poi ha cominciato a guardare la Tv con l’occhio attento della telespettatrice: "Ho iniziato a ragionare e a capire meglio cosa mi piace e cosa no…Probabilmente sono entrata nel tempo della maturità".

Il periodo di stop comunque finirà molto presto. La conduttrice infatti a breve tornerà in Tv alla conduzione di un nuovo programma nella domenica pomeriggio su Rai2. La trasmissione si chiamerà Vorrei dirti che. Non resta che attendere, per capire anche come andranno gli ascolti. Infine, parlando della sua esperienza a Ballando con le Stelle, ha detto che è stata positiva e che la porterà sempre nel cuore.