Antonella Clerici "via dall'Italia", terremoto in Rai: una scelta drastica?

Antonella Clerici potrebbe lasciare presto l’Italia e andare a vivere all’estero. È quanto trapela dalle pagine di Diva e Donna, secondo cui la nota conduttrice della Rai sarebbe pronta a traslocare: il settimanale cita alcuni amici della Clerici, che hanno confermato la sua intenzione di andare a vivere altrove assieme al compagno Vittorio Garrone, con il quale tra l’altro a breve si potrebbe sposare.

Ma dov’è diretta la Clerici? In Normandia, nel Nord della Francia: posto che conosce benissimo, dato che la conduttrice si reca lì ogni anno insieme alla sua famiglia. Anche nel corso di questa estate ha fatto tappa in Normandia, che presto potrebbe diventare la sua nuova casa. “La conduttrice ama tutto di quei luoghi - si legge su Diva e Donna - dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”.

D’altronde la Clerici può già vantare alle spalle una carriera importante in Rai e adesso inizia a pensare soprattutto al futuro dopo la televisione, per dedicare più tempo a famiglia e affetti. Si vocifera che le priorità della Clerici siano cambiate soprattutto dopo l’incontro con Garrone, che non esclude di sposare nei prossimi anni.