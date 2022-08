Uno Mattina, il fuori onda imbarazzante: cosa è successo

06 agosto 2022 a

A Uno Mattina Estate momenti di imbarazzo. Il programma infatti è partito con qualche secondo di anticipo e la puntata di venerdì 5 agosto si è aperta in modo piuttosto bizzarro. Gli operatori di studio a quanto pare non si sono accorti di essere in onda e il programma è partito con lo studio "fuori posto".

La squadra a lavoro per la diretta era attorno al conduttore ignara della messa in onda. E così è dovuto intervenire Massimiliano Ossini per spiegare cosa stesse accadendo. "Erano tutti qui accanto a me", ha affermato senza celare un pizzico di imbarazzo. "Ci stavamo chiedendo cosa faremmo se dovessimo comprare casa", ha affermato il conduttore indicando un plastico con la riproduzione di alcune abitazioni. Insomma un attimo il conduttore è riuscito a riprendere il controllo della situazione lanciando il primo blocco della puntata che ha riguardato le ragazze travolte da un treno a Riccione qualche giorno fa.

Ossini ha poi condotto la puntata senza Maria Soave la sua compagna di viaggio in questa stagione estiva di Uno mattina. Insomma un piccolo imprevisto che grazie alla prontezza del conduttore è passato inosservato. Ma sulla rete i più attenti spettatori hanno sottolineato quel fuori onda che ha creato non pochi problemi allo staff del contenitore mattutino di Rai Uno.