Mediaset incorona Piero Chiambretti: presto su Canale 5... il ritorno

Piero Chiambretti torna su Canale 5 con un programma tutto suo che andrà in onda in prima serata. Si chiamerà La carica dei 100 e 1. A rivelarlo è TvBlog. Protagonisti della trasmissione saranno 100 bambini, guidati da Chiambretti. Si tratta di un programma di intrattenimento basato su temi divertenti e leggeri. I bambini che parteciperanno a La carica dei 100 e 1 avranno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I casting sono già aperti.

Sul titolo della trasmissione, comunque, c'è stato un cambio in corsa. A giugno, infatti, durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, il programma era stato presentato col titolo Talentissimo Me. Si trattava, però, di un’indicazione provvisoria. Alla fine si è deciso di cambiare soprattutto perché quel titolo faceva pensare a un talent show. Il programma di Chiambretti, invece, non chiederà ai bambini di mettere in mostra i propri talenti.

Al centro del programma ci saranno solo confronti senza filtri tra Chiambretti e i bambini. Oltre a dei “comandi esterni allo scopo di tirar fuori verità, leggerezza e una loro lettura spontanea del presente”. In questo modo il conduttore riuscirà a realizzare un suo desiderio, quello di avvicinarsi al mondo dei più piccoli, che considera “più interessante di quello maturo”. Il programma dovrebbe iniziare a gennaio 2023.