Controcorrente, Veronica Gentili su Giorgia Meloni: "Ho notato che..."

Sono tante le tensioni nei partiti per le liste. Quello che sta succedendo nel Partito democratico lo dimostra. In un partito, però, queste discussioni sembrano non esserci state affatto. Si tratta dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. A parlarne è stata Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4. La giornalista, infatti, rivolgendosi alla sua ospite, la senatrice Daniela Santanchè, ha sottolineato: "In Fdi si fa notare sempre che c'è una grande disciplina e fedeltà a quella che è la linea di partito, è raro che si creino polemiche interne".

A quel punto la conduttrice alla Santanchè ha chiesto: "Secondo lei questo da cosa dipende e perché invece a sinistra succedono spesso fenomeni di questo tipo?". Immediata la replica della senatrice, che ha spiegato: "In Fratelli D'Italia non c'è una guerra tra bande, ci sono dei criteri molto chiari, dettati dalla nostra leader Giorgia Meloni, che mette al centro il merito. Il merito di chi ha lavorato sul territorio, di chi ha lavorato nei nostri dipartimenti, di chi ha fatto bene il proprio lavoro".

La Santanché, poi, ha ribadito: "Noi non abbiamo bande e sono molto chiare le regole di ingaggio". E rivolgendosi alla Gentili: "Non so se ha notato, in questi giorni si parla di chiunque ma non di noi. Nel nostro caso nel fare le liste non ci sono state tensioni e liti".