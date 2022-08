Controcorrente, Matteo Renzi asfalta Di Maio e il Pd con una frase

13 agosto 2022 a

Matteo Renzi non le manda certo a dire. Il leader di Italia Viva, impegnato in una campagna elettorale serrata con Azione di Carlo Calenda, mette nel mirino il Pd. Come è noto i dem hanno fatto un patto elettorale con il ministro degli Esteri e così l'ex premier criticando le parole di Berlusconi sul presidenzialismo, colpisce sia il Nazareno che lo stesso Gigino: "Vorrei una campagna non sulle polemiche, Berlusconi ha sbagliato a parlare delle dimissioni di Mattarella, ma chi lo critica candida Di Maio, che ha chiesto l’impeachment del presidente della Repubblica", ha affermato a Controcorrente, il talk show di Rete 4.

Poi, sempre Renzi ha aggiustato il mirino e ha criticato ancor più duramente il titolare della Farnesina: "A Di Maio non rimprovero tanto il fatto che è andato al Nazareno a chiedere una poltrona, da quelli che attaccava e accusava su Bibbiano, ma soprattutto sottolineo che è ministro degli Esteri e sono sei mesi che si occupa solamente di come piazzare i suoi amici. Ha fatto la scissione mentre Draghi era a Kiev, non si occupa di Libia ma si occupa di Pomigliano d’Arco. Se lo vorranno votare a Pomigliano, liberissimi, ma secondo me sbagliano".

Insomma Renzi critica fortemente l'operato di Di Maio e forse la fine della sua esperienza alla Farnesina tra qualche mese è una buona notizia indipendentemente da come finirà alle urne. A Di Maio non resta che contare sui suoi pochi follower su Twitter, circa 200 per la sua nuova creatura politica: non riempiono nemmeno un settore dello stadio dove Gigino vendeva le bibite...