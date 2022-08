Veronica Gentili, capelli al vento e mini-top: lo scatto scatena i telespettatori

14 agosto 2022 a

Veronica Gentili stupisce i tanti ammiratori. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda su Rete 4, ha pubblicato una foto su Instagram da togliere il fiato. Qui la si vede abbronzata, senza trucco, con i capelli al vento e un top ricamato. Uno scatto che in pochissimo tempo ha collezionato una sfilza di complimenti: "Boom", "Wow", scrivono alcuni utenti del web mentre altri: "L'eterno quesito, è più bella o più intelligente?", "Incantevole", "Bellezza mediterranea".

Eppure, purtroppo per i suoi tanti fan, la Gentili non è affatto single. Anzi, la conduttrice è fidanzatissima con Massimo. "Lui - aveva confessato - lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai". E ancora: "Massimo è fantastico. Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo".

Non tutto però è sempre rose e fiori: "Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv".