Controcorrente, Paolo Liguori scatenato: "Che dite?", sinistra zittita

A Controcorrente c'è un Paolo Liguori scatenato. Il direttore di TgCom infatti è intervenuto sulla polemica che ha riguardato le parole del neo-candidato col Pd, il tele-virologo Andrea Crisanti. Il dem ha infatti affermato che con il centrodestra ci sarebbero stati almeno 300mila morti in più di Covid. Parole su cui si è fiondato anche Letta attaccando tutto il campo moderato.

Liguori non ha usato giri di parole: "Ma è mai possibile che in una campagna elettorale così drammatica, con un Paese che per la prima volta torna d'urgenza alle urne, si debba parlare di questo?". Poi arriva l'affondo pesantissimo che svela come sono andate davvero le cose: "Ma come si fa a dire che il centrodestra non ha fatto campagna per la vaccinazione quando in Italia i vaccinati contro il Covid sono più del 92 per cento della popolazione".

Insomma Liguori ha spento con due frasi tutte le critiche arrivate da sinistra sul centrodestra. Polemiche strumentali per colpire l'avversario politico di turno senza tenere conto della verità. Ma d'altra parte è questo il gioco sporco della sinistra che viene portato avanti ormai da tempo e si ripresenta ad ogni campagna elettorale.