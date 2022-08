Matrimonio a prima vista, coppia espulsa: intercettata la clamorosa truffa

20 agosto 2022 a

Una storia incredibile. Come altro definire il tentativo di truffa di una coppia che ha cercato di raggirare gli autori del celebre programma Matrimonio a prima vista. Di fatto all'interno del programma di Real Time, ormai giunto alla nona edizione, sarebbe scoppiato un caso senza precedenti. Lucas Vianini e Carolina Manfrin avrebbero cercato di stringere un finto patto per restare nel programma. Come? La proposta l'avrebbe fatta Lucas chiedendo a Carolina di fingere interesse per lui. Il fine della richiesta era uno solo: restare all'interno del programma, aumentare la propria visibilità e trarne benefici per la carriera. Parole che di fatto avrebbero fatto infuriare Carolina che urlando avrebbe detto "passo io come str... di turno".

La conversazione intercettata dagli autori è avvenuta a porte chiuse quando i due concorrenti pensavano di avere i microfoni spenti. E così gli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto hanno deciso di allontanare la coppia dalla trasmissione. Una punizione esemplare per preservare l'esperimento sociale che il programma porta avanti ormai da diversi anni. Un accordo del genere avrebbe potuto infatti minare la credibilità di Matrimonio a prima vista. L'intervento tempestivo degli autori ha evitato il peggio.