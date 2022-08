La vita in diretta, "stai a riprende?": l'incidente in diretta con la nonnina

Francesco Fredella 26 agosto 2022 a

a

a

Fuoriprogramma a La vita in diretta - Estate con Gianluca Semprini e Roberta Capua. Stavolta c'è in scaletta un collegamento con una spiaggia, dove vengono intervistate due nonnine che a - a quanto pare - non gradiscono la presenza delle telecamere. Si tratta di un momento particolare perché si parla in studio dei cosiddetti “furbetti dell’ombrellone”. E sul litorale di Ladispoli, a due passi da Roma, arriva una troupe de La vita in diretta.

Bianca Guaccero, "Torno presto": bomba dopo la chiusura di "Detto Fatto"

L'inviata è Roberta Spinelli, che inizia a girare fra i bagnanti. Poi si rivolge con le sue telecamere a un gruppo di anziane che stanno facendo merenda. “Lascia il lettino e l’asciugamano e poi va via. E poi ritorna verso mezzogiorno, perché viene per mangiare. E nessuno tocca niente. Nella spiaggia non è mai successo qualcosa del genere", dice una delle signore. Fuoriprogramma. Le donne sono abbastanza sconvolte dalla presenza delle telecamere.

Piero Angela stasera a Superquark: "Prima di morire...", la sua ultimissima volontà

“Ma che me stai a riprende?”, dice un'altra. Semprini interviene a gamba tesa e si lascia scappare un “Ma no!”, visto che appare basito dalla reazione improvvisa della signora. Anche Roberta Spinelli, giornalista di lungo corso, resta senza parole e non sa più cosa dire e come reagire.