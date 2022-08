Fuori dal Coro, tsunami-Mario Giordano: cosa accade con la Meloni ospite

31 agosto 2022 a





Riparte la stagione televisiva e ripartono anche i duelli dello scorso anno. Nel dettaglio, nella serata di ieri - martedì 30 agosto - ad incrociare le metaforiche lame sono state Bianca Berlinguer, con il suo CartaBianca in onda su Rai 3, e Mario Giordano, con l'urlatissimo Fuori dal Coro, in onda su Rete 4.

E il verdetto dello share, emerso nella mattinata successiva, è impietoso: vittoria schiacciante per Mario Giordano, probabilmente trainato dalla presenza di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, il partito accreditato del maggior consenso in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Giordano infatti ha fatto segnare l'8,4% di share con una media di 940mila persone all'ascolto. Staccata la Berlinguer - che per la politica ha schierato l'intervista a Carlo Calenda -, che fa il 6,6% per 862mila telespettatori. Il tutto nonostante la presenza dei nomi che hanno permesso a CartaBianca di registrare ascolti record la passata stagione, quali Alessandro Orsini e Mauro Corona, impegnato con la sua consueta copertina a tutto campo.

Dunque, i dati dello share relativi al duello in access prime time, dove continua il periodo buio de La7 e dell'In Onda condotto da Luca Telese e Marianna Aprile: il programma viene infatti sonoramente battuto da Veronica Gentili con il suo Controcorrente, in onda su Rete 4. In Onda infatti raccoglie il 5,7% di share con 944mila telespettatori, Controcorrente il 5,3% nella prima parte e il 5,9% di share nella seconda, pari rispettivamente a 876mila e 974mila telespettatori.