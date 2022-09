Elisa Isoardi, un proibitivo ritorno in Rai: contro chi la schierano

Francesco Fredella 01 settembre 2022 a

Elisa Isoardi torna in tv, dopo due anni. E c'è molta attesa. Il suo programma s'intitola "Vorrei dirti" ed andrà in onda su Rai2. Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti la conduttrice si è emozionata. Sul sito di Davide Maggio spuntano le dichiarazioni della Isoardi, che dice: “Cuore, famiglia e territorio, queste le parole chiave del mio programma Vorrei Dirti. Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti".

Insomma, l'attesa non manca da parte del pubblico che vuole rivederla al più presto in televisione. Il nuovo programma della Isoardi andrà in onda domenica 11 settembre dalle 15.00 su Rai2 e, quindi, sfiderà due colossi della tv: Mara Venier, con Domenica In, e Maria De Filippi con il daytime di Amici. Non si sa ancora come possa svolgersi il programma, ma dalle prima indiscrezioni pare che sia un mix tra C’è posta per te e La prova del cuoco.

Dalle prime indiscrezioni si sa che ogni protagonista, presente al programma, dovrà ringraziare un proprio familiare, ma non lo farà da solo bensì con l'aiuto di uno chef. Ed ecco che scatta la grande curiosità da parte del pubblico che vorrebbe di nuovo in tv, dopo una pausa abbastanza lunga e dopo il suo arrivo a L'isola dei famosi.