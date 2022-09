Enrico Mentana, terremoto politico: chi porterà in studio a poche ore dal voto

Francesco Fredella 05 settembre 2022 a

Adesso è pronto per l'ultimo miglio: Enrico Mentana, come fa sapere Davide Maggio, chiude la campagna elettorale con tutti i leader che saranno ospiti su La7 la sera del 23 settembre. Una vera bomba. Elettorale e in termini di share.

Il 23 settembre è la giornata che precede quella del silenzio elettorale, prima del voto del 25 settembre. Quindi la spunta "Mitraglietta" Mentana che riesce a portare i leader in studio. Uno di fronte all'altro. "Si procederà – come comunica la stessa La7 – con le interviste finali a tutti i leader, salvo ripensamenti di questi ultimi qualora accettassero di battagliare in tv": le parole di Davide Maggio sul suo sito non lasciano dubbi. Mentana scalda i motori: domenica 25 e lunedì 26 settembre ci sarà la sua Maratona, che ormai rappresenta un vero e proprio must. E' diventata un format imperdibile, andrà avanti dalla chiusura dei seggi fino ai risultati.

La sera del 26 settembre toccherà a Lilli Gruber con Otto e Mezzo e a seguire da uno speciale di Propaganda Live con Diego Bianchi continuare a parlare della situazione politica in Italia, dopo il voto.