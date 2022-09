Ilary Blasi, Adriana Volpe-choc: "La ho vista e...", com'è ridotta

06 settembre 2022 a

"Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, provata e tanto tesa": Adriana Volpe ha parlato della rottura tra Totti e la conduttrice dell'Isola dei Famosi durante la Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. La showgirl, infatti, ha esordito ieri come opinionista della trasmissione. Uno degli argomenti di cui si è discusso è stata proprio la recente separazione della ex coppia, che ha fatto parlare parecchio quest'estate. La Volpe si è espressa con una certa preoccupazione sulla questione.

"Credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra - ha detto la Volpe -. Se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini". E ancora: "Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre".

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri e nuova opinionista de La Vita in diretta, però, non ha potuto non sottolineare che, in caso di trasferimento della Blasi a Milano, sarebbe più difficile per i figli vedere il padre: "Logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa".