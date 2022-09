Ilary Blasi, occhio alla foto: cosa sparisce, che umiliazione per Totti

06 settembre 2022 a

Con l'ufficializzazione della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche gli spot pubblicitari devono aggiornarsi. Come è noto, i due sono stati per mesi protagonisti della pubblicità di un celebre ammorbidente. Lo spot mostrava la conduttrice di Canale 5 a letto, mentre al suo fianco, sul comodino, compariva la foto dell'allora marito. Peccato però che con la fine della storia il marchio è stato costretto a mettere mano al filmato ed ecco che lo scatto dell'ex calciatore è sparito.

Più nel dettaglio nello spot, in onda dalla fine di agosto, la Blasi finge di trovarsi sotto a un diluvio per evitare di presentarsi in studio e rimanere a letto per godersi il profumo del detersivo sponsorizzato. Nel mentre in cui la Blasi veniva inquadrata, comparivano due immagini in compagnia dell’ex capitano della Roma, oggi sparite.

Non solo, perché nella pubblicità non c'è più traccia neppure del pallone che nei promo precedenti veniva colpito volontariamente dalla showgirl per poi incolpare Francesco e costringerlo a dormire sul divano. In questo caso però la frase era già stata tagliata mesi addietro, quando le voci su una possibile rottura tra la showgirl e Totti si erano fatte insistenti, così come quelle che vedevano l'ex calciatore impegnato in una nuova relazione.