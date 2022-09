Ilary Blasi e Totti, "le verità e la menzogna". Lo sfogo di Matano

06 settembre 2022 a

Patti chiari, amicizia lunga. Alberto Matano torna in onda con la Vita in Diretta scegliendo come argomento di apertura la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma avverte subito i suoi telespettatori circa il modo in cui intende occuparsi della vicenda: non intende fare gossip volendo trattare con il massimo riguardo possibile ogni notizia sul caso dell'estate, nel rispetto dei figli della coppia. Non solo, parlandone durante la puntata con Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e la collega Francesca Fagnani, il giornalista Rai ha aggiunto: "Devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito". Poi lo sfogo: "Chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?".

Il riferimento di Matano, fa notare Niccolò Dainelli su Leggo, non è solo all’intervista di Ilary Blasi a Verissimo, ma anche a Belve dalla sua ospite Fagnani che, allineandosi alla linea del conduttore ha ammesso: "La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi, il resto è accanimento mediatico. Stare lì a indagare quando è successo… riguarda loro". Da parte sua Adriana Volpe si è detta preoccupata per il futuro dei tre figli della coppia, visto che Ilary starebbe per trasferirsi a Milano, mentre Totti resterebbe a Roma.