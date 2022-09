Ilary Blasi, "cos'ha trovato Totti sul cellulare": l'asso per "rovinarla" in tribunale

Francesco Fredella 06 settembre 2022 a

Voci. Spifferate. Verità. E tante smentite. La telenovela Totti- Ilary prosegue con tante novità. Adesso, parlano alcune vicine alla ex coppia. Che dicono: "Totti e Ilary Blasi vivevano separati in casa da un anno". Potrebbe essere questa l'ennesima verità ed il caso s'ingrossa ancora di più. Un caso mediatico che ha lasciato tutti senza fiato dopo la prima spifferata di Dagospia e le foto di Chi. A tutto questo è seguito un annuncio della coppia. Poi il silenzio.

Adesso La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia, parla di una rottura che va avanti da un anno. La partita si gioca in tribunale, la Blasi è assistita dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco Totti, invece, è seguito da Antonio Conte e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata in materia di divorzi (ha seguito le separazioni più importanti).



La genesi della crisi. Secondo i ben informati sarebbe cominciata nell’estate 2021, stando a quello che riportano alcuni media l'ex capitano avrebbe scoperto sul cellulare della moglie alcuni messaggi. Condizionale d'obbligo perché non ci sono conferme da parte della coppia. Che ha deciso, in ogni caso, di andare avanti per un altro anno per il bene dei tre figli.

Poi Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, la 34enne dei Parioli che è finita al centro della telenovela perché con lei avrebbe ormai da mesi una relazione (non più segreta). Secondo una gola profonda, i due si sarebbero conosciuti ad agosto 2021 ad un torneo di padel. Pare che la Blasi tornerà in tv a Verissimo nella prima puntata di stagione per una grande intervista esclusiva. Intanto, Alfonso Signorini l'ha incontrata sulle Dolomiti e ha raccontato che la conduttrice sarebbe più arrabbiata che triste.